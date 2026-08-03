В «Делимобиле» рассказали о ситуации с топливом для работы каршеринга

База зарегистрированных пользователей сервиса «Делимобиль» во II квартале достигла рекордных 13,8 млн человек. Количество проданных минут на один автомобиль выросло на 31%, общее количество проданных минут составило 560 млн – на 16% больше год к году. Выручка на одно авто выросла на 6% год к году и на 18% по сравнению с I кварталом. Утилизация на машину увеличилась на 34% год к году.