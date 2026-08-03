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Главная / Инвестиции /

В «Делимобиле» рассказали о ситуации с топливом для работы каршеринга

Ведомости

В «Делимобиле» (ПАО «Каршеринг Руссия») диверсифицируют закупки топлива для обеспечения сервиса. Об этом сообщил гендиректор компании Винченцо Трани, его слова приводятся на сайте «Делимобиля».

Он перечислил, что компания заключила контракты напрямую с широким кругом поставщиков. У нее есть доступ к оптовым и розничным каналам, а также собственные и партнерские мощности хранения.

«Это инфраструктурное решение позволяет ограничивать риск простоя автопарка в периоды повышенной нагрузки и локальных перебоев в инфраструктуре заправки», – заключил Трани.

База зарегистрированных пользователей сервиса «Делимобиль» во II квартале достигла рекордных 13,8 млн человек. Количество проданных минут на один автомобиль выросло на 31%, общее количество проданных минут составило 560 млн – на 16% больше год к году. Выручка на одно авто выросла на 6% год к году и на 18% по сравнению с I кварталом. Утилизация на машину увеличилась на 34% год к году.

21 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.

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