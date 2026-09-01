«Авито» начало тестировать оплату покупок через СБП за пределами платформы
«Авито» начало тестировать оплату товаров и услуг за пределами платформы при помощи СБП с баланса «Авито кошелька», рассказал представитель платформы.
Оплатить покупку новым способом можно как в офлайн-точке, так и при покупке на сайте или в приложении магазина. В сервисе «Авито» добавлен встроенный сканер, при помощи которого можно считать QR-код. Такая функция доступна пока только для пользователей смартфонов на Android. Считывание QR-кода камерой смартфона доступно для всех пользователей.
Если на балансе недостаточно средств, система предложит пополнить его по номеру телефона – прямо перед оплатой, без необходимости выходить из системы. Платежи проходят мгновенно, а комиссия для пользователей отсутствует. Сегодня на платформе открыто уже более 13 млн «Авито кошельков».
Российские маркетплейсы стали активно заходить в финансовый сектор в 2021 г. В феврале того года основательница Wildberries Татьяна Ким стала владелицей 100% банка «Стандарт-кредит» (сейчас «Вайлдберриз банк») – «для дальнейшего развития ритейлера, его действующих сервисов для покупателей и бизнеса и запуска новых». С января 2022 г. организация стала выпускать дебетовые карты, а через два года появился электронный кошелек «WB кошелек» для оплаты товаров на маркетплейсе.
Тогда же Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит», а весной 2021 г. выкупил у Совкомбанка «Оней банк», а также подал заявку на получение банковской лицензии. В июле 2022 г. «Ozon банк» запустил дебетовую карту.