«Авито» начало тестировать оплату покупок через СБП за пределами платформы

Оплатить покупку новым способом можно как в офлайн-точке, так и при покупке на сайте или в приложении магазина. В сервисе «Авито» добавлен встроенный сканер, при помощи которого можно считать QR-код. Такая функция доступна пока только для пользователей смартфонов на Android. Считывание QR-кода камерой смартфона доступно для всех пользователей.