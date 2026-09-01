Цена акций Ozon на Мосбирже выросла на 7,2%
По состоянию на 13:17 мск 1 сентября цена акций Ozon выросла на 7,17% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2410 руб. Объем торгов составил 3,97 млрд руб.
На закрытие торгов 31 августа цена акций Ozon составила 2297,50 руб., оборот торгов достиг 9,05 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 44,5%.
Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редоцимиляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).