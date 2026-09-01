Совет директоров «Юнипро» утвердил новое положение о дивидендной политике

Старая дивполитика устанавливала прямую зависимость чистой прибыли и дивидендов. Если по итогам периода получена прибыль и нет законодательных запретов, то есть основания для выплат. Новые правила позволяют «Юнипро» не выплачивать дивиденды даже при наличии прибыли, если есть необходимость направить деньги на будущий рост финансовых показателей компании.