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Совет директоров «Юнипро» утвердил новое положение о дивидендной политике

Наталья Захарова

Совет директоров ПАО «Юнипро» на заседании 1 сентября утвердил новую дивидендную политику. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

Согласно новым правилам, именно совет директоров будет определять долю чистой прибыли, которую направят на выплату дивидендов. При этом установлен потолок – выплата не может быть больше чистой прибыли за период по РСБУ. Совет будет формировать рекомендации общему собранию акционеров.

Старая дивполитика устанавливала прямую зависимость чистой прибыли и дивидендов. Если по итогам периода получена прибыль и нет законодательных запретов, то есть основания для выплат. Новые правила позволяют «Юнипро» не выплачивать дивиденды даже при наличии прибыли, если есть необходимость направить деньги на будущий рост финансовых показателей компании.

После утверждения новой дивидендной политики акции «Юнипро» упали почти на 4%. По состоянию на 16:58 мск ценные бумаги компании торгуются по 1003 руб. Разница с ценой закрытия составила -3,6%

ПАО «Юнипро» последний раз выплачивало дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. На одну акцию тогда направили 0,19 руб., а всего на дивиденды – 12 млрд руб.

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