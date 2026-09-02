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Российский рынок акций перешел к снижению

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 2 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2163,09. Индекс РТС снизился на 1,11% и составил 785,47.

Без свежего геополитического позитива рынок не смог продолжить рост выше уровня 2200 по индексу даже несмотря на поддержку со стороны цен на нефть. Технически цель нового отката – отметка 2120.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 19,27 млрд руб.

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