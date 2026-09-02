Российский рынок акций перешел к снижению
По состоянию на 12:00 мск 2 сентября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,11% и составил 2163,09. Индекс РТС снизился на 1,11% и составил 785,47.
Без свежего геополитического позитива рынок не смог продолжить рост выше уровня 2200 по индексу даже несмотря на поддержку со стороны цен на нефть. Технически цель нового отката – отметка 2120.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Совкомбанк – 10,11 руб. (+2,74%)
ЭН+ ГРУП – 300,45 руб. (+2,42%)
«ЭЛ5-Энерго» – 0,35 руб. (+2,19%)
«Русгидро» – 0,36 руб. (+1,74%)
«Норникель» – 127,98 руб. (+1,62%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 19,27 млрд руб.