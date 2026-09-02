«ВИМ инвестиции» займется развитием эндаументов на Дальнем Востоке и в Арктике

Соглашение направлено на поддержку социальных инвестиций в образование, культуру и креативные индустрии. Оно реализуется при участии АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Цель соглашения состоит в формировании и развитии капиталов. «ВИМ инвестиции» заявлены в качестве эксперта по созданию, развитию и доверительному управлению эндаументами.