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Главная / Инвестиции /

«ВИМ инвестиции» займется развитием эндаументов на Дальнем Востоке и в Арктике

Наталья Захарова

Управляющая компания «ВИМ инвестиции» присоединилась к соглашению о поддержке территориальной модели эндаумент-финансирования различных сфер на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Заявление подписано в рамках ВЭФ-2026. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Эндаументы (целевые капиталы) формируются за счет пожертвований и инвестируются на финансовом рынке, на программы расходуется только доход от управления, а тело капитала сохраняется.

Соглашение направлено на поддержку социальных инвестиций в образование, культуру и креативные индустрии. Оно реализуется при участии АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Цель соглашения состоит в формировании и развитии капиталов. «ВИМ инвестиции» заявлены в качестве эксперта по созданию, развитию и доверительному управлению эндаументами.

«ВИМ инвестиции» готова содействовать созданию и развитию целевых капиталов в макрорегионе. Участие в соглашении позволит применять опыт компании на всех этапах – от разработки модели целевого капитала до профессионального управления его средствами», – отметила замгендиректора управляющей компании Анна Чижова.

Значительную часть портфеля «ВИМ инвестиций» составляют эндаументы ведущих российских вузов. Также под управлением компании находятся 19 фондов благотворительных организаций, а также крупные культурные учреждения. Под управлением компании находятся активы 140 целевых капиталов. «ВИМ инвестиции» управляют фондами с 2009 г. Совокупная стоимость активов эндаументов превышает 21,4 млрд руб.

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