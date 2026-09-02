В ВТБ подсчитали цену на золото для окупаемости разработок

Сергейчук отметил, что российская золотодобывающая отрасль сегодня находится в лучшей форме за всю новейшую историю. При этом потенциал добычи к 2030 г. существенно выше текущего уровня – при базовом сценарии речь идет о 600 т драгметалла в год, подчеркнул он.