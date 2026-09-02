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В ВТБ подсчитали цену на золото для окупаемости разработок

Наталья Захарова
Донат Сорокин / ТАСС
Донат Сорокин / ТАСС

Для обеспечения адекватной окупаемости разработок новых месторождений золота его реальная цена должна быть в коридоре от $4000 до $4500 за унцию. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях ВЭФ-2026.

«Чтобы отрасль запускала новые гринфилды, принцип ценообразования «издержки плюс наценка» должен смениться на принцип «стимулирующего ценообразования», – сказал он.

Сергейчук отметил, что российская золотодобывающая отрасль сегодня находится в лучшей форме за всю новейшую историю. При этом потенциал добычи к 2030 г. существенно выше текущего уровня – при базовом сценарии речь идет о 600 т драгметалла в год, подчеркнул он.

Несмотря на российские достижения, мировой тренд демонстрирует кризис геологоразведки, а качество недавно открытых месторождений снижается. По данным ВТБ, за последние 15 лет у крупнейших компаний мира содержание золота в добытой руде снизилось на 20%.

По состоянию на 15:37 мск декабрьский фьючерс на золото стоит $4375,97 за унцию. Разница с предыдущим днем составила -0,43%.

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