В ВТБ подсчитали цену на золото для окупаемости разработок
«Чтобы отрасль запускала новые гринфилды, принцип ценообразования «издержки плюс наценка» должен смениться на принцип «стимулирующего ценообразования», – сказал он.
Сергейчук отметил, что российская золотодобывающая отрасль сегодня находится в лучшей форме за всю новейшую историю. При этом потенциал добычи к 2030 г. существенно выше текущего уровня – при базовом сценарии речь идет о 600 т драгметалла в год, подчеркнул он.
Несмотря на российские достижения, мировой тренд демонстрирует кризис геологоразведки, а качество недавно открытых месторождений снижается. По данным ВТБ, за последние 15 лет у крупнейших компаний мира содержание золота в добытой руде снизилось на 20%.
По состоянию на 15:37 мск декабрьский фьючерс на золото стоит $4375,97 за унцию. Разница с предыдущим днем составила -0,43%.