«Фосагро» зафиксировало объем размещения флоатера на уровне 40 млрд рублей
ПАО «Фосагро» зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-02-07 на уровне 40 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер сроком 780 дней прошел 2 сентября. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 140 б. п., в ходе маркетинга он был снижен до диапазона 120-125 б. п. В финале он опустился до 115 б. п.
По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ и спреда.
Техническое размещение запланировано на 7 сентября. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
По итогам первых шести месяцев «Фосагро» по МСФО получила 281,39 млрд руб. выручки, что на 6,1% ниже результата год к году. Чистая прибыль сократилась в 3,8 раза – до 25,42 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) составил всего 18 млрд руб. против 57,5 млрд руб. год к году. Чистый долг снизился до 303 млрд руб. (-3,5% к началу года).