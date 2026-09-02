«Фосагро» зафиксировало объем размещения флоатера на уровне 40 млрд рублей

По итогам первых шести месяцев «Фосагро» по МСФО получила 281,39 млрд руб. выручки, что на 6,1% ниже результата год к году. Чистая прибыль сократилась в 3,8 раза – до 25,42 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) составил всего 18 млрд руб. против 57,5 млрд руб. год к году. Чистый долг снизился до 303 млрд руб. (-3,5% к началу года).