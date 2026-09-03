Путин: в развитии фондового рынка нужно действовать спокойно и ритмично
При начале нового инвестцикла РФ должна действовать спокойно и ритмично. Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент России Владимир Путин.
«Рывки – это вообще неплохо, но нам нужно действовать спокойно, ритмично», – подчеркнул российский лидер. По его словам, правительство понимает, в каком сейчас состоянии находится российский фондовый рынок.
Кроме того, по словам главы государства, перезапуск инвестиционного цикла в России будет обеспечен за счет стабильных условий в экономике. Однако президент добавил, что строить планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции невозможно.
23 июля Путин во время совещания по экономическим вопросам отметил, что сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Ведомостям», в свою очередь, сообщил, что простимулировать инвестиции в России без макроэкономических предпосылок в виде более низкой ставки и роста курса доллара сложно.