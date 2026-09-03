Путин: в развитии фондового рынка нужно действовать спокойно и ритмично

23 июля Путин во время совещания по экономическим вопросам отметил, что сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Глава РСПП Александр Шохин в интервью «Ведомостям», в свою очередь, сообщил, что простимулировать инвестиции в России без макроэкономических предпосылок в виде более низкой ставки и роста курса доллара сложно.