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Российский рынок акций стоит на месте

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 3 сентября индекс Мосбиржи не изменился по отношению к закрытию предыдущего дня и составил 2185. Индекс РТС также находится на отметке закрытия 791,21.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 19,83 млрд руб.

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