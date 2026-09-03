Российский рынок акций стоит на месте
По состоянию на 12:00 мск 3 сентября индекс Мосбиржи не изменился по отношению к закрытию предыдущего дня и составил 2185. Индекс РТС также находится на отметке закрытия 791,21.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
Ozon – 2453,50 руб. (+2,76%)
«Совкомфлот» – 81,30 руб. (+2,54%)
«Сегежа» – 0,67 руб. (+1,28%)
ГК «Самолет» – 367,40 руб. (+1,04%)
«Евротранс» – 30,25 руб. (+1,01%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Северсталь» – 637,80 руб. (-1,24%)
ТГК-1 – 0,00 руб. (-1,22%)
«Ростелеком» ап – 41,10 руб. (-1,20%)
«М.видео» – 45,65 руб. (-0,87%)
«Русагро» – 68,88 руб. (-0,75%)
Общий объем торгов составил 19,83 млрд руб.