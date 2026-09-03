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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Газпрома» на Мосбирже выросла на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 13:53 мск 3 сентября цена акций «Газпрома» выросла на 2,13% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 88,88 руб. Объем торгов составил 4,22 млрд руб.

На закрытие торгов 2 сентября цена акций «Газпрома» составила 88,42 руб., оборот торгов достиг 4,15 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Газпрома» снизилась на 32,2%.

«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Является мировым лидером по добыче природного газа, контролирует крупнейшие его запасы и самую протяженную газотранспортную систему длиной 182 000 км. Является лидирующей по выручке компанией России, где реализует половину продаваемого газа. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.

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