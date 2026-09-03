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Цена акций Ozon на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 14:47 мск 3 сентября цена акций Ozon выросла на 5,04% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 2504 руб. Объем торгов составил 5,49 млрд руб.

На закрытие торгов 2 сентября цена акций Ozon составила 2392,50 руб., оборот торгов достиг 3,58 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 41,9%.

Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).

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