Российский рынок акций стремится к новым месячным максимумам
По состоянию на 12:00 мск 4 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,95% и составил 2257,98. Индекс РТС вырос на 1,95% и составил 818,66.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Яндекс» – 3838 руб. (+3,12%)
«Юнайтед медикал груп» – 627,60 руб. (+2,47%)
«Мечел» АО – 40 руб. (+2,40%)
Ozon – 2743 руб. (+2,25%)
VK – 124,30 руб. (+2,05%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Юнипро» – 1,04 руб. (-1,09%)
«Русгидро» – 0,37 руб. (-0,81%)
МКБ – 9,88 руб. (-0,79%)
«Сегежа» – 0,70 руб. (-0,78%)
ВИ.ру – 68,71 руб. (-0,77%)
Общий объем торгов составил 46,29 млрд руб.