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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций стремится к новым месячным максимумам

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 4 сентября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,95% и составил 2257,98. Индекс РТС вырос на 1,95% и составил 818,66.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 46,29 млрд руб.

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