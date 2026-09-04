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Главная / Инвестиции /

Акции «Аэрофлота» выросли после информации о дивидендах

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже в моменте выросла на 2,1% после сообщений, что авиакомпания готова к выплате дивидендов при достижении «значения по финансовому результату».

По состоянию на 12:22 мск ценные бумаги «Аэрофлота» торгуются по 33,62 руб. Разница с ценой закрытия составила +1,63%, а объем торгов – 976,46 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 45,6%.

Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ-2026 заявил, что относительно выплаты дивидендов решение будут принимать акционеры. Если «Аэрофлот» достигнет значения по финансовому результату, то совет директоров будет рекомендовать выплаты.

За 2025 г. акционеры авиакомпании одобрили дивиденды в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. Компания направила на дивиденды 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

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