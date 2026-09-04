Акции «Аэрофлота» выросли после информации о дивидендах

За 2025 г. акционеры авиакомпании одобрили дивиденды в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. Компания направила на дивиденды 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.