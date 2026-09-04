За август физлица вложили в ценные бумаги 212,5 млрд рублей
В августе физические лица инвестировали 212,5 млрд руб. в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи, сообщается на сайте площадки.
Доля физлиц в объеме торгов акциями в отчетном периоде составила 64,2%, облигациями – 15,2%, на срочном рынке – 48,9%. Частные инвесторы вложили в августе 30,5 млрд руб., что в 3,6 раза больше год к году. В облигации было вложено 151,6 млрд руб., а в паевые инвестиционные фонды – 30,4 млрд руб.
Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже составило 42,5 млн, которые открыли более 81,4 млн счетов. За август прибавилось 278 100 физлиц. Сделки заключали более 3 млн человек, из которых более 349 700 – квалифицированные инвесторы.
В народный портфель частного инвестора в августе вошли акции Сбербанка (31,7% обыкновенные и 7,2% привилегированные), «Лукойла» (13,3%), «Газпрома» (11,6%), ВТБ (7,2%), «Т-технологий» (7,1%), «Яндекса» (6%), «Норникеля» (5,4%), «Новатэка» (5,3%), «Роснефти» (5,2%).
В портфеле БПИФа частного инвестора 86,7% занимают фонды денежного рынка – LQDT (44,6%), AKMM (18,7%), SBMM (17,2%), BCSD (2,5%) и AMNR (1,9%). Также вошли фонды инвестиций в облигации с переменным купоном SBFR (4,2%) и AKFB (4,2%), фонд инвестиций в активы денежного рынка и облигации SAFE (3,2%), активно управляемый фонд инвестиций в облигации AKMB (1,9%), в корпоративные облигации в рублях SBRB (1,8%).
Вложения частных инвесторов в облигации на Мосбирже превысили сумму в 1,1 трлн руб. по итогам первой половины 2026 г. Показатель вырос на 18% в сравнении с результатом января – июня 2025 г. По данным биржи, в июне 2026 г. 794 000 частных инвесторов совершали такие сделки, что на 44,4% больше, чем в тот же месяц 2025 г.