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Главная / Инвестиции /

Кобяков: РФ сталкивается с оттоком капитала в условиях западных санкций

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия столкнулась с оттоком капитала на фоне западных санкций, из-за чего невозможны инвестиции в экономику. Об этом сообщил советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума.

«Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам Кобякова, россияне пока не получили привлекательного предложения для инвестиций в свою экономику. При этом президент России Владимир Путин заявил, что главным инвестором страны является ее население. Чтобы опираться на частный капитал, а не на государственный, необходимо обновление инвестцикла за счет благодаря стабильным экономическим условиям.

3 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2026 Путин отметил, что при запуске нового инвестиционного цикла России нужно действовать спокойно и ритмично. Однако российский лидер подчеркнул, что строить планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции невозможно.

23 июля глава государства во время совещания по экономическим вопросам заявил, что сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. 

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