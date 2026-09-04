Кобяков: РФ сталкивается с оттоком капитала в условиях западных санкций

По словам Кобякова, россияне пока не получили привлекательного предложения для инвестиций в свою экономику. При этом президент России Владимир Путин заявил, что главным инвестором страны является ее население. Чтобы опираться на частный капитал, а не на государственный, необходимо обновление инвестцикла за счет благодаря стабильным экономическим условиям.