«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Полюса» на уровне ruAAA
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Полюс» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства.
Рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, высокой ликвидностью и низким уровнем корпоративных рисков.
8 июля компания сообщила, что менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такое решение было принято после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры.