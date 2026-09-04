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Главная / Инвестиции /

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Полюса» на уровне ruAAA

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Полюс» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, высокой ликвидностью и низким уровнем корпоративных рисков.

По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

8 июля компания сообщила, что менеджмент ПАО «Полюс» рекомендует совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такое решение было принято после тщательного анализа текущей рыночной конъюнктуры.

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