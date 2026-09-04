«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Полюса» на уровне ruAAA

По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.