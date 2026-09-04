Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о делистинге акций компании
Мажоритарный акционер ПИК, АО «Недвижимые активы», уведомил компанию о праве потребовать приобретения бумаг, которыми еще не владеет. Сейчас ему принадлежит более 98% акций, доля миноритариев составляет менее 2%.
Цена одной акции составит 551,4 руб., что соответствует уровню оферты «Недвижимых активов», объявленной в апреле. Реестр акционеров, имеющих право на продажу бумаг, будет сформирован 20 октября.
ПАО «ПИК» – крупнейшая российская девелоперская и строительная компания. В сфере ее деятельности – масштабное строительство и продажа жилой недвижимости, а также возведение объектов социальной инфраструктуры.
1 сентября стало известно, что чистая прибыль ПИК за полгода по МСФО составила 14,68 млрд руб., что в 2,2 раза меньше год к году. Выручка при этом сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб. Себестоимость продукции снизилась на 11,2% и составила 234 млрд руб. Валовая прибыль стала меньше на 13,2% до 56,12 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности немного выросла – на 5% до 40,86 млрд руб.