Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о делистинге акций компании

1 сентября стало известно, что чистая прибыль ПИК за полгода по МСФО составила 14,68 млрд руб., что в 2,2 раза меньше год к году. Выручка при этом сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб. Себестоимость продукции снизилась на 11,2% и составила 234 млрд руб. Валовая прибыль стала меньше на 13,2% до 56,12 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности немного выросла – на 5% до 40,86 млрд руб.