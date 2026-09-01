Чистая прибыль группы ПИК за полгода снизилась вдвое

Выручка при этом сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб. Себестоимость продукции снизилась на 11,2% и составила 234 млрд руб. Валовая прибыль стала меньше на 13,2% до 56,12 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности немного выросла – на 5% до 40,86 млрд руб.