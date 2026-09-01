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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль группы ПИК за полгода снизилась вдвое

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «ПИК – специализированный застройщик» за полгода по МСФО составила 14,68 млрд руб., что в 2,2 раза меньше год к году. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка при этом сократилась на 11,6% до 290,14 млрд руб. Себестоимость продукции снизилась на 11,2% и составила 234 млрд руб. Валовая прибыль стала меньше на 13,2% до 56,12 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности немного выросла – на 5% до 40,86 млрд руб.

Показатель EBITDA за шесть месяцев составил 49,25 млрд руб. (-17,4% год к году), а скорректированная EBITDA – 29,87 млрд руб. (-10,2%). Чистый долг к 30 июня вырос на 13,4% до 521,52 млрд руб. При этом чистый долг за вычетом остатков на эскроу-счетах указан отрицательным – 22,48 млрд руб. (-10,2%).

24 июля ЦБ отказал мажоритарию ПИК АО «Недвижимые активы» в согласовании выкупа акций компании. Регулятор признал требование не соответствующим законодательству РФ и выдал предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3 апреля сообщалось, что цена оферты АО «Недвижимые активы» на выкуп акций ПАО «ПИК – специализированный застройщик» составляет 551,4 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15,12% акций ПИК. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.

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