Цена оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций ПИК составила 551,4 рубля

Цена оферты АО «Недвижимые активы» на выкуп акций ПАО «ПИК - специализированный застройщик» составляет 551,4 руб. за акцию. Последняя цена закрытия торгов бумагами девелопера 2 апреля достигала 496,2 руб.

Оферта распространяется на 15,12% акций ПИК. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.

18 марта «Недвижимые активы» направили в Центральный банк России новое обязательное предложение по выкупу акций ПИК.

27 февраля ЦБ принял решение о несоответствии оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций девелопера. Регулятор направил предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

