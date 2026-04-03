Цена оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций ПИК составила 551,4 рубля
Цена оферты АО «Недвижимые активы» на выкуп акций ПАО «ПИК - специализированный застройщик» составляет 551,4 руб. за акцию. Последняя цена закрытия торгов бумагами девелопера 2 апреля достигала 496,2 руб.
Оферта распространяется на 15,12% акций ПИК. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.
18 марта «Недвижимые активы» направили в Центральный банк России новое обязательное предложение по выкупу акций ПИК.
27 февраля ЦБ принял решение о несоответствии оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций девелопера. Регулятор направил предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».