ЦБ отказал мажоритарию ПИК в согласовании выкупа акций компании

3 апреля сообщалось, что цена оферты АО «Недвижимые активы» на выкуп акций ПАО «ПИК – специализированный застройщик» составляет 551,4 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15,12% акций ПИК. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.