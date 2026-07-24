ЦБ отказал мажоритарию ПИК в согласовании выкупа акций компании
Регулятор признал требование не соответствующим законодательству РФ и выдал предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
18 марта «Недвижимые активы» направили в Центробанк России обязательное предложение по выкупу акций ПИК.
3 апреля сообщалось, что цена оферты АО «Недвижимые активы» на выкуп акций ПАО «ПИК – специализированный застройщик» составляет 551,4 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15,12% акций ПИК. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.
После этого 7 апреля совет директоров ПИК дал рекомендацию акционерам принять оферту «Недвижимых активов».