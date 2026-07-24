Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,26+1,44%RGBI114,7+1,87%CNY Бирж.11,479-0,81%IMOEX2 165,54+0,96%RGBITR768,95+1,85%
Главная / Инвестиции /

ЦБ отказал мажоритарию ПИК в согласовании выкупа акций компании

Ведомости

Банк России отказал мажоритарию ПАО «ПИК – специализированный застройщик», АО «Недвижимые активы», в выкупе ценных бумаг девелопера. Об этом говорится на сайте ЦБ.

Регулятор признал требование не соответствующим законодательству РФ и выдал предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18 марта «Недвижимые активы» направили в Центробанк России обязательное предложение по выкупу акций ПИК.

3 апреля сообщалось, что цена оферты АО «Недвижимые активы» на выкуп акций ПАО «ПИК – специализированный застройщик» составляет 551,4 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15,12% акций ПИК. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.

После этого 7 апреля совет директоров ПИК дал рекомендацию акционерам принять оферту «Недвижимых активов».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь