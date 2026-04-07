Совет директоров ПИКа рекомендовал принять оферту «Недвижимых активов»
3 апреля стало известно, что цена оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций ПИКа составляет 551,4 руб. за акцию. Оферта распространяется на 15,12% акций девелопера. Еще 84,88% принадлежат «Недвижимым активам» и аффилированным с компанией лицам.
18 марта «Недвижимые активы» направили в Центробанк России новое обязательное предложение по выкупу акций ПИК.
В феврале регулятор принял решение о несоответствии оферты «Недвижимых активов» на выкуп акций девелопера. ЦБ направил предписание «об устранении нарушений требований», установленных законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».