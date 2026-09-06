Bloomberg: BlackRock и JPMorgan делают ставку на облигации развивающихся рынков

Bloomberg: BlackRock и JPMorgan делают ставку на облигации развивающихся рынковПричиной такого шага стала турбулентность в ведущих экономиках
Крупнейшие управляющие активами, такие как JPMorgan Asset Management и BlackRock, нашли привлекательные инвестиционные возможности на рынке облигаций развивающихся стран из-за обвала долговых бумаг ведущих экономик. Как сообщает Bloomberg, правительственные облигации США и Японии просели из-за ускорения инфляции и роста фискальных рисков, однако развивающиеся рынки в значительной степени избежали распродаж благодаря относительно сдержанной инфляции, жесткой денежно-кредитной политике и более сбалансированным бюджетам.
Высокие процентные ставки и крепкие бюджеты ряда развивающихся стран позволяют инвесторам получить доход и возможность пережить волатильность на крупнейших рынках облигаций, отмечает агентство. «Недавняя распродажа глобальных облигаций делает развивающиеся рынки более привлекательными, поскольку они выступают в качестве диверсификатора дохода», – заявил главный инвестиционный директор по долгу развивающихся рынков в JPMorgan Asset Management Пьер-Ив Баро. Доходность облигаций развивающихся рынков (EM) в местной валюте превысила 3% с начала года, тогда как казначейские облигации США и их европейские аналоги потеряли 0,6%, по данным Bloomberg.
По словам портфельного менеджера по долгу EM в Manulife Investment Management Элины Теодоракопулу, недавняя распродажа представляет собой новую «возможность для глобального долга развивающихся рынков». В отличие от развитых стран, центробанки стран EM обладают большей свободой для маневра. Инфляция в развивающихся экономиках составляет в среднем 3,8%, и, по оценкам JPMorgan, у регуляторов есть примерно на один процентный пункт больше запаса прочности для поглощения ценового давления, чем четыре года назад.
Эта гибкость уже отразилась на решениях центробанков: в августе ставки снизили Бразилия, Турция и Венгрия, тогда как Южная Корея и Филиппины их ужесточили, а Чехия сохранила ставки после повышения в июне. Главный стратег по макроэкономике развивающихся рынков T. Rowe Price Крис Кушлис полагает, что локальные ставки должны оставаться относительно стабильными на фоне распродаж в развитых странах. Его команда отдает предпочтение облигациям Бразилии, Венгрии, Мексики и ЮАР.
BlackRock, как и Societe Generale, делает ставку на чешский рынок, полагая, что регулятор не будет вынужден повышать ставки. Руководитель отдела долга EM в BlackRock Мишель Обена также предпочитает бумаги стран, где, как ожидается, центробанки оставят ставки без изменений.