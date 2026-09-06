Bloomberg: BlackRock и JPMorgan делают ставку на облигации развивающихся рынков

По словам портфельного менеджера по долгу EM в Manulife Investment Management Элины Теодоракопулу, недавняя распродажа представляет собой новую «возможность для глобального долга развивающихся рынков». В отличие от развитых стран, центробанки стран EM обладают большей свободой для маневра. Инфляция в развивающихся экономиках составляет в среднем 3,8%, и, по оценкам JPMorgan, у регуляторов есть примерно на один процентный пункт больше запаса прочности для поглощения ценового давления, чем четыре года назад.