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Цена на Brent выросла на $1 за баррель и упала до значения предыдущего дня

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Цена на нефть марки Brent за день успела подорожать более чем на $1 за баррель и снова снизилась до значения предыдущего дня. Волатильность поддерживают события на Ближнем Востоке.

По данным биржи ICE Futures, ноябрьский фьючерс на Brent на максимуме стоил $97,93 за барр. Пик был достигнут в 8:56 мск. Затем цена начала падать. По состоянию на 11:20 мск Brent торгуется по $96,36 за барр. Разница с предыдущем днем составила 0,08%.

При этом за неделю Brent подорожала на 6,31%, а за месяц – на 15,14%.

Reuters объяснил рост цены ответными ударами США и Ирана по судам, курсирующим в Ормузском проливе.

6 сентября Иран заявил об ответных ударах по трем нефтяным танкерам США, а также по ряду судов, связанных с Соединенными Штатами. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не предоставили дополнительных подробностей об инцидентах.

Силы центрального командования США (CENTCOM) 5 сентября нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды.

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