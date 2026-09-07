Цена на Brent выросла на $1 за баррель и упала до значения предыдущего дня

По данным биржи ICE Futures, ноябрьский фьючерс на Brent на максимуме стоил $97,93 за барр. Пик был достигнут в 8:56 мск. Затем цена начала падать. По состоянию на 11:20 мск Brent торгуется по $96,36 за барр. Разница с предыдущем днем составила 0,08%.