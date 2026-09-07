Цена на Brent выросла на $1 за баррель и упала до значения предыдущего дня
Цена на нефть марки Brent за день успела подорожать более чем на $1 за баррель и снова снизилась до значения предыдущего дня. Волатильность поддерживают события на Ближнем Востоке.
По данным биржи ICE Futures, ноябрьский фьючерс на Brent на максимуме стоил $97,93 за барр. Пик был достигнут в 8:56 мск. Затем цена начала падать. По состоянию на 11:20 мск Brent торгуется по $96,36 за барр. Разница с предыдущем днем составила 0,08%.
При этом за неделю Brent подорожала на 6,31%, а за месяц – на 15,14%.
Reuters объяснил рост цены ответными ударами США и Ирана по судам, курсирующим в Ормузском проливе.
6 сентября Иран заявил об ответных ударах по трем нефтяным танкерам США, а также по ряду судов, связанных с Соединенными Штатами. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не предоставили дополнительных подробностей об инцидентах.
Силы центрального командования США (CENTCOM) 5 сентября нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды.