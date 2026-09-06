Иран заявил об ударах по нефтяным танкера в ответ на атаки США
Иран заявил об ответных ударах по трем нефтяным танкерам США, а также по ряду судов, связанных с Соединенными Штатами. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, танкеры использовали несанкционированный маршрут через Ормузский пролив.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не предоставили дополнительных подробностей об инцидентах.
Силы Центрального командования США (CENTCOM) 5 сентября нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Один танкер попал под ракетный обстрел США у острова Харк. Отмечается, что американский авианосец и ракетный эсминец успешно уклонились от нескольких неспровоцированных атак Ирана.
Президент США Дональд Трамп 31 августа разместил в соцсети TruthSocial сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где якобы запечатлено уничтожение американскими военными иранского острова Харк. 11 июня глава Белого дома заявил, что США готовы захватить Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.