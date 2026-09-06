Иран заявил об ударах по нефтяным танкера в ответ на атаки США

Силы Центрального командования США (CENTCOM) 5 сентября нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды. Об этом ведомство сообщило в соцсети X. Один танкер попал под ракетный обстрел США у острова Харк. Отмечается, что американский авианосец и ракетный эсминец успешно уклонились от нескольких неспровоцированных атак Ирана.