Трамп опубликовал ИИ-видео, где США «разбивают вдребезги» остров Харк

30 августа журналист Axios Барак Равид рассказал, что американские военные ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. 31 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в ответ на атаку на остров Ларак иранские силы ударили по базам США в Иордании. Были атакованы военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак».