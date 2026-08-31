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Главная / Политика /

Трамп опубликовал ИИ-видео, где США «разбивают вдребезги» остров Харк

Инна Шульгина

Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети TruthSocial сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где якобы запечатлено уничтожение американскими военными иранского острова Харк.

«Остров Харк разбит вдребезги!!!» – написал американский лидер.

На видео американский летчик наблюдает за взрывами на острове.

11 июня Трамп заявил, что США готовы захватить Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.

30 августа журналист Axios Барак Равид рассказал, что американские военные ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. 31 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в ответ на атаку на остров Ларак иранские силы ударили по базам США в Иордании. Были атакованы военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак».

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