Трамп опубликовал ИИ-видео, где США «разбивают вдребезги» остров Харк
Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети TruthSocial сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где якобы запечатлено уничтожение американскими военными иранского острова Харк.
«Остров Харк разбит вдребезги!!!» – написал американский лидер.
На видео американский летчик наблюдает за взрывами на острове.
11 июня Трамп заявил, что США готовы захватить Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.
30 августа журналист Axios Барак Равид рассказал, что американские военные ударили по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак в Ормузском проливе. 31 августа Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в ответ на атаку на остров Ларак иранские силы ударили по базам США в Иордании. Были атакованы военные базы короля Хусейна и «Аль-Азрак».