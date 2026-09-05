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Главная / Политика /

Иранский нефтяной танкер попал под ракетную атаку у острова Харк

Ася Султанова

Четыре американские ракеты поразили иранский нефтяной танкер у острова Харк, сообщает иранское издание Khabar Fouri. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, членов экипажа танкера эвакуировали.

Президент США Дональд Трамп 31 августа разместил в соцсети TruthSocial сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где якобы запечатлено уничтожение американскими военными иранского острова Харк. 11 июня глава Белого дома заявил, что США готовы захватить Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.

Харк является важнейшим элементом нефтяной промышленности Ирана. По данным аналитической компании Kpler, хранилища на острове Харк вмещают около 31 млн баррелей нефти. 

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