«Евротранс» допустил фактические дефолты по всем выпускам облигаций
ПАО «Евротранс» ушел в фактический дефолт по всем выпускам биржевых и «зеленых» бондов, пишет «Интерфакс».
Пропуски платежей по купонам компания объяснила кризисом на топливном рынке в России, а потому нехваткой денежных средств из-за неравномерного поступления выручки. При этом первые финансовые проблемы у компании были замечены в марте этого года.
До августа «Евротрансу» удавалось выходить из технических дефолтов, которые происходили неоднократно. Первый фактический дефолт компания допустила 5 августа. Эмитент смог выплатить только 19% от общей суммы купонного платежа облигаций серии БО-001Р-09. В тот же день стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса».
«Интерфакс» пишет, что с середины июля «Евротранс» перестал раскрывать информацию о выкупе «народных» облигаций, которую публиковал еженедельно. Маркетплейс «Финуслуги», через который размещались эти бонды, заявлял, что компания не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа сообщил и о неисполнении эмитентом обязательств по выплате купона по одному из «народных» выпусков.