«Евротранс» допустил фактические дефолты по всем выпускам облигаций

«Интерфакс» пишет, что с середины июля «Евротранс» перестал раскрывать информацию о выкупе «народных» облигаций, которую публиковал еженедельно. Маркетплейс «Финуслуги», через который размещались эти бонды, заявлял, что компания не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа сообщил и о неисполнении эмитентом обязательств по выплате купона по одному из «народных» выпусков.