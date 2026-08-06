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«Евротранс» подтвердил дефолт по выпуску облигаций

Ведомости

 

«Евротранс» подтвердил дефолт по одному выпуску облигаций. По двум компания сумела расплатиться.

Дефолту подверглись биржевые облигации серии БО-001Р-09. Компания по истечении периода технического дефолта смогла выплатить только 19% от общей суммы купонного платежа, сообщил эмитент на сайте раскрытия информации.

При этом компания выплатила 75,6 млн руб. купонного дохода по «зеленым» бондам серии 01 и 10,2 млн руб. купонного дохода по «зеленым» бондам серии 002Р. Дефолт коснулся оставшейся части купонного платежа в размере 33,3 млн руб.

5 августа «Евротранс» допустил дефолт по трем выпускам облигаций. В тот же день стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса».

5 августа цена акций «Евротранса» снизилась на 7,89% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 43,05 руб. Объем торгов составил 362,28 млн руб.

С марта 2026 г. компания переживает финансовый кризис. Как считает «Евротранс», его основная причина – временная нехватка средств из-за неравномерного поступления выручки. С другой стороны, экстремальная волатильность акций компании обусловлена техническими ограничениями биржи, среди них – запрет на открытие коротких позиций.

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