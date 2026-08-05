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Главная / Инвестиции /

Акции «Евротранса» упали на 7,9% на фоне сообщений о планах по банкротству

Ведомости

По состоянию на 17:20 мск 5 августа цена акций «Евротранса» снизилась на 7,89% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 43,05 руб. Объем торгов составил 362,28 млн руб.

На закрытие торгов 4 августа цена акций «Евротранса» составила 44,75 руб., оборот торгов достиг 94,02 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций «Евротранса» снизилась на 65,5%.

Ранее сегодня стало известно, что Сбербанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Евротранса». 23 июля банк «Россия» обратился в суд с аналогичным требованием. Перед этим «Евротранс» допускал технические дефолты по исполнению обязательства по выплате купона нескольких выпусков облигаций. 

«Евротранс» – один из крупнейших независимых топливных операторов, более 28 лет работающий на рынке Московского региона. Владеет и управляет сетью из 57 АЗК, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и парком бензовозов. Мобильное приложение и топливные карты компании под брендом «Трасса» объединяют более 1,5 млн клиентов и принимаются к оплате почти на 8000 АЗС на территории России, Белоруссии и Казахстана.

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