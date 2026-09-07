АКРА присвоило высший кредитный рейтинг новому выпуску облигаций «Алросы»
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций алмазодобывающей компании «Алроса» серии 002Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг eAAA(RU). Об этом сообщается на сайте агентства.
В обосновании указано, что по причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам «Алросы».
Объем выпуска серии 002Р-03 составит не менее 20 млрд руб., срок обращения облигаций – 1,5 г. Разместить бонды компания планирует 11 сентября. Организаторами размещения указаны Альфа-банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Газпромбанк. Окончательные параметры выпуска будут определены по итогам формирования книги заявок.
Чистый убыток АК «Алроса» по МСФО за шесть месяцев 2026 г. составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области.