АКРА присвоило высший кредитный рейтинг новому выпуску облигаций «Алросы»

Чистый убыток АК «Алроса» по МСФО за шесть месяцев 2026 г. составил 9,54 млрд руб. против 40,60 млрд руб. чистой прибыли, полученной по итогам аналогичного периода 2025 г. Выручка снизилась на 33% до 91,73 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 61% и достигла 14,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 16% (-11 п. п.).