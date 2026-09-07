Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за II квартал
Совет директоров ПАО «Сибур холдинг» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам II квартала в размере 8,77 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Всего на выплаты пойдет 22,48 млрд руб. Дату отсечки предложили установить на 12 октября. Собрание акционеров планируется 1 октября.
В I квартале эмитент направил акционерам 6,74 млрд руб., и по итогам первого полугодия дивиденды компании составят 29,2 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО «Сибур холдинг» по МСФО по итогам первого полугодия составила 67,7 млрд руб., что на 54% меньше, чем в результате первых шести месяцев прошлого года. Скорректированная чистая прибыль без учета курсовой разницы выросла до 60,1 млрд руб. Рост составил 22,9% год к год.
Показатель EBITDA составил 196 млрд руб., что на 1,0% больше год к году. Объем чистого долга по состоянию на 30 июня составил 1,02 трлн руб. – на 3,2% меньше суммы на конец 2025 г. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,7х в рублевом выражении против 2,8х на конец 2025 г.
«Сибур холдинг» не является публичной компанией, и его акции не торгуются на бирже. При этом уставный капитал компании разделен на 2,56 млрд обыкновенных именных акций номиналом 10 руб. каждая.