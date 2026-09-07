Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за II квартал

Показатель EBITDA составил 196 млрд руб., что на 1,0% больше год к году. Объем чистого долга по состоянию на 30 июня составил 1,02 трлн руб. – на 3,2% меньше суммы на конец 2025 г. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,7х в рублевом выражении против 2,8х на конец 2025 г.