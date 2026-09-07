Цена на нефть Brent превысила $98 за баррель
Цена на нефть марки Brent перешагнула отметку в $98,05 за баррель впервые с 24 июля. Волатильность поддерживают новые столкновения между США и Ираном, усиливающие опасения по поводу поставок энергоносителей с Ближнего Востока.
По состоянию на 18:18 мск ноябрьский фьючерс на бирже ICE Futures торгуется по $97,66. В сравнении с ценой закрытия он подорожал на 1,42%.
Reuters писал, что спикер иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф пригрозил ответными мерами на любые новые атаки США. Он предупредил, что цепочка производства энергоресурсов в регионе «разветвленная, доступная и уязвимая» и что американские нефтегазовые компании на Ближнем Востоке также подвержены этой уязвимости.
5 сентября силы Центрального командования США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды. Один танкер попал под ракетный обстрел США у острова Харк.