Цена на нефть Brent превысила $98 за баррель

Reuters писал, что спикер иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф пригрозил ответными мерами на любые новые атаки США. Он предупредил, что цепочка производства энергоресурсов в регионе «разветвленная, доступная и уязвимая» и что американские нефтегазовые компании на Ближнем Востоке также подвержены этой уязвимости.