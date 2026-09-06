ВМС США перехватили 92 коммерческих судна в ходе морской блокады Ирана
Американские военные за время морской блокады Ирана перенаправили 92 коммерческих судна, вывели из строя три и провели досмотр на борту двух судов. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование армии США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
«Истребитель-невидимка ВВС США F-35A патрулирует региональные воды, в то время как силы Центрального командования США продолжают обеспечивать морскую блокаду Ирана», – говорится в сообщении.
5 сентября силы Центрального командования США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил баллистические ракеты в направлении двух эсминцев ВМС США, патрулировавших региональные воды. Один танкер попал под ракетный обстрел США у острова Харк.
Иран заявил об ответных ударах по трем нефтяным танкерам США, а также по ряду судов, связанных с Соединенными Штатами.
В июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Но уже в июле Иран закрыл пролив, а США возобновили морскую блокаду и периодические бомбардировки Ирана.