Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в августе вырос в 2,1 раза

За золотом идет серебро, и объем торгов этим драгметаллом составил 14,9 млрд руб. (86,3 т). Объем торгов платиной вышел в 1,1 млрд руб. За эти деньги совершили сделки с 231 кг драгметалла, что в 3,8 раз больше год к году. Объем торгов палладием составил 668 млн руб., или 188 кг, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.