Объем торгов драгметаллами на Мосбирже в августе вырос в 2,1 раза
Совокупный объем сделок с драгоценными металлами на Московской бирже в августе составил 506,1 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза год к году. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Наибольшую долю традиционно заняло золото. Объем сделок с ним в годовом выражении удвоился и составил 489,5 млрд руб. Объем операций в натуральном выражении вырос в 1,5 раза и составил 41,8 т, из которых 14,8 т пришлись на спот-сделки и 27 т – на операции своп.
За золотом идет серебро, и объем торгов этим драгметаллом составил 14,9 млрд руб. (86,3 т). Объем торгов платиной вышел в 1,1 млрд руб. За эти деньги совершили сделки с 231 кг драгметалла, что в 3,8 раз больше год к году. Объем торгов палладием составил 668 млн руб., или 188 кг, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общее число сделок на рынке драгметаллов Мосбиржи в августе увеличилось в годовом выражении в 2,6 раза до 326 300. Доля частных инвесторов в объеме торгов золотом составила 5,8%, серебром – 31%, палладием – 46,3%, платиной – 35,1%.
2 сентября заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях ВЭФ-2026 рассказал, что для обеспечения адекватной окупаемости разработок новых месторождений золота его реальная цена должна быть в коридоре от $4000 до $4500 за унцию. Сергейчук отметил, что российская золотодобывающая отрасль сегодня находится в лучшей форме за всю новейшую историю.
По состоянию на 11:06 мск декабрьский фьючерс на золото торгуется по $4438,06 за унцию. Разница с ценой закрытия составила 0,84%. Серебро стоит 66,52 за унцию (-0,35%), платина – 1831 (+0,3%), палладий – 1402 (-0,15%).