На Мосбирже начались торги 10 новыми вечными фьючерсами на акции компаний США
На срочном рынке Московской биржи начались торги 10 новыми вечными фьючерсами на акции американских компаний, сообщила площадка в Telegram-канале.
Речь идет фиксингах AMD, TSLA, APP, SNDK, COHR, NBIS, HOOD, AMZN, NFLX, LITE.
Вечные фьючерсы – это контракты без даты экспирации, которые позволяют удерживать позицию в течение любого удобного срока. Новые контракты дают возможность участвовать в динамике цен акций американских компаний без их прямой покупки и владения, объяснили в Мосбирже.
3 сентября торговая площадка сообщила, что на срочном рынке появятся 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших компаний американского рынка. Страт пройдет в два этапа, 8 и 15 сентября.
На втором этапе начнутся торги фиксингами COIN, CVNA, CRWD, DASH, PANW, SMCI, UBER, BSX, CMG, LULU. Котировка новых вечных контрактов отражает значение соответствующих фиксингов Мосбиржи иностранных акций в долларах США.