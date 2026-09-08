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На Мосбирже начались торги 10 новыми вечными фьючерсами на акции компаний США

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На срочном рынке Московской биржи начались торги 10 новыми вечными фьючерсами на акции американских компаний, сообщила площадка в Telegram-канале.

Речь идет фиксингах AMD, TSLA, APP, SNDK, COHR, NBIS, HOOD, AMZN, NFLX, LITE.

Вечные фьючерсы – это контракты без даты экспирации, которые позволяют удерживать позицию в течение любого удобного срока. Новые контракты дают возможность участвовать в динамике цен акций американских компаний без их прямой покупки и владения, объяснили в Мосбирже.

3 сентября торговая площадка сообщила, что на срочном рынке появятся 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших компаний американского рынка. Страт пройдет в два этапа, 8 и 15 сентября.

На втором этапе начнутся торги фиксингами COIN, CVNA, CRWD, DASH, PANW, SMCI, UBER, BSX, CMG, LULU. Котировка новых вечных контрактов отражает значение соответствующих фиксингов Мосбиржи иностранных акций в долларах США.

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