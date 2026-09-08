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Цена акций «Лукойла» на Мосбирже выросла на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 13:56 мск 8 сентября цена акций «Лукойла» выросла на 2,13% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 5225,50 руб. Объем торгов составил 4,18 млрд руб.

На закрытие торгов 7 сентября цена акций «Лукойла» составила 5058,50 руб., оборот торгов достиг 7,61 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Лукойла» снизилась на 19,4%.

Нефтяная компания «Лукойл» («Лукойл») – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в России и мире. Занимает около 2% мировой добычи нефти и 1% запасов углеводородов. Компания была создана в 1991 г. за счет объединения предприятий Западной Сибири «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», а также перерабатывающих предприятий «Пермнефтеоргсинтез», Волгоградский и Новоуфимский нефтеперерабатывающие заводы. Запасы углеводородов составляют 15 млрд барр., объем переработки превышает 54 млн т, а количество АЗС – около 5300 ед. Всего в компании трудятся более 100 000 работников. Входит в пятерку крупнейших компаний России по выручке. Среди основных акционеров – бывший президент компании Вагит Алекперов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 55% акций.

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