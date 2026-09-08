Биржевая стоимость меди установила исторический рекорд

Рост цен на медь прогнозировали еще в прошлом году. 1 ноября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на обзор рынков металлов аналитической компании «Эйлер» писали, что средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может вырасти на 24% к уровню 2025 г.