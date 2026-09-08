Биржевая стоимость меди установила исторический рекорд
С начала года медь подорожала на 17%, а за календарный год – на 47%. Старший аналитик «Сберинвестиций» по рынку акций Денис Иконников считает, что для меди складывается благоприятная рыночная конъюнктура. Предложение остается ограниченным, но структурный спрос растет.
Давление на выпуск оказывают перебои на рудниках, а новые проекты запускаются медленно, содержание металла в руде на действующих месторождениях снижается. Медь необходима для электросетей, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электромобилей и дата-центров. Фактор развития искусственного интеллекта (ИИ) стал одним из заметных драйверов, напомнил аналитик. Дополнительную поддержку котировкам дают опасения по поводу новых пошлин США на импорт меди.
Иконников рассказал, что в ближайшее время металл может продолжить рост. Однако после ралли повышается и риск коррекции: часть текущей премии связана с тарифными ожиданиями и ажиотажем вокруг ИИ. Если инвестиции в ИИ-инфраструктуру окажутся слабее ожиданий или торговые риски снизятся, то котировки меди могут откатиться.
Рост цен на медь прогнозировали еще в прошлом году. 1 ноября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на обзор рынков металлов аналитической компании «Эйлер» писали, что средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может вырасти на 24% к уровню 2025 г.