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Биржевая стоимость меди установила исторический рекорд

Наталья Захарова
Marcus Brandt / TASS
Marcus Brandt / TASS

Биржевая стоимость меди на Comex в моменте выросла до $6,87 за фунт. На Лондонской бирже металлов (LME) дневной максимум составил $14 690,8 за т. Значения обновили исторические рекорды.

С начала года медь подорожала на 17%, а за календарный год – на 47%. Старший аналитик «Сберинвестиций» по рынку акций Денис Иконников считает, что для меди складывается благоприятная рыночная конъюнктура. Предложение остается ограниченным, но структурный спрос растет.

Давление на выпуск оказывают перебои на рудниках, а новые проекты запускаются медленно, содержание металла в руде на действующих месторождениях снижается. Медь необходима для электросетей, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), электромобилей и дата-центров. Фактор развития искусственного интеллекта (ИИ) стал одним из заметных драйверов, напомнил аналитик. Дополнительную поддержку котировкам дают опасения по поводу новых пошлин США на импорт меди.

Иконников рассказал, что в ближайшее время металл может продолжить рост. Однако после ралли повышается и риск коррекции: часть текущей премии связана с тарифными ожиданиями и ажиотажем вокруг ИИ. Если инвестиции в ИИ-инфраструктуру окажутся слабее ожиданий или торговые риски снизятся, то котировки меди могут откатиться.

Рост цен на медь прогнозировали еще в прошлом году. 1 ноября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на обзор рынков металлов аналитической компании «Эйлер» писали, что средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может вырасти на 24% к уровню 2025 г.

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