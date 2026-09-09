Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев выросла на 19%

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Во II квартале год к году чистая прибыль выросла на 20,9% до 511,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию по итогам этого периода достигла 22,3 руб., за полгода – 46,1 руб.