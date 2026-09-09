Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев выросла на 19%
Чистые процентные доходы увеличились на 24,8% – до 2,44 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. Операционные расходы выросли на 14,9% и составили 806,7 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 25,7%.
Розничный кредитный портфель вырос на 8% с начала года и составил 20,2 трлн руб. За август «Сбер» выдал 607 млрд руб. кредитов. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 5,3% с начала года – до 32,5 трлн руб. Качество совокупного кредитного портфеля остается стабильным, отметили в банке. Стоимость кредитного риска за восемь месяцев составила 1,4% (1,5% годом ранее).
Базовый и основной капитал на 1 сентября составили 6,2 трлн руб. и 6,4 трлн руб. соответственно., а общий капитал – 8,1 трлн руб. Коэффициент достаточности общего капитала снизился на 0,1 п. п. – до 13,1%.
Чистая прибыль «Сбера» по МСФО достигла 1,019 трлн руб. по итогам шести месяцев 2026 г. в сравнении с 859 млрд руб. в тот же период 2025 г. Показатель вырос на 18,64%. Во II квартале год к году чистая прибыль выросла на 20,9% до 511,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию по итогам этого периода достигла 22,3 руб., за полгода – 46,1 руб.