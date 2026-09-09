Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T259,46-1,01%CNY Бирж.12,727-0,23%IMOEX2 254,36-0,87%RTSI821,27-0,87%RGBI113,63-0,04%RGBITR773,61-0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Полюс» увеличил объем программы облигаций 001Р до 1 трлн рублей

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ПАО «Полюс» увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 400 млрд руб. до 1 трлн руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет.

Московская биржа зарегистрировала программу в сентябре 2015 г. Ее срок действия составляет 20 лет с даты присвоения идентификационного номера. Другими словами, программа будет действовать до 2035 г.

4 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Полюс» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу «стабильный». 

По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь