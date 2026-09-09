«Полюс» увеличил объем программы облигаций 001Р до 1 трлн рублей
ПАО «Полюс» увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 400 млрд руб. до 1 трлн руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет.
Московская биржа зарегистрировала программу в сентябре 2015 г. Ее срок действия составляет 20 лет с даты присвоения идентификационного номера. Другими словами, программа будет действовать до 2035 г.
4 сентября рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Полюс» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу «стабильный».
По итогам первого полугодия по МСФО «Полюс» нарастил выручку на 14% год к году – до 352,67 млрд руб. Прибыль за период при этом упала в 2,8 раза и составила 61,23 млрд руб. Общий объем реализации золота составил 950 000 унций, снизившись на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.