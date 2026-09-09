Акции Дом.РФ войдут в базу расчета индекса Мосбиржи создания стоимости

24 августа стало известно, что Мосбиржа начнет расчет индексов акций во все торговые сессии с 26 сентября. Индекс Мосбиржи (IMOEX) и индекс РТС (RTSI), индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, отраслевые индексы и другие индексы с использованием действующих кодов индексов будут рассчитываться во время утренней, вечерней сессий и дополнительной сессии выходного дня.