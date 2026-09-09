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Главная / Инвестиции /

Акции Дом.РФ войдут в базу расчета индекса Мосбиржи создания стоимости

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 14 сентября в базу расчета индекса Мосбиржи создания стоимости (MOEX Value Building Index) войдут акции Дом.РФ, сообщила торговая площадка.

Программу создания акционерной стоимости реализовали Банк России и Мосбиржа для развития лучших рыночных практик повышения инвестиционной привлекательности эмитентов и увеличения их акционерной стоимости. Бумаги Дом.РФ включены в котировальный список первого уровня. Его акции уже входят в состав 15 индексов акций Мосбиржи.

«Включение в индекс эталонных акций дает нам дополнительные возможности для диалога с инвестиционным сообществом и поможет повысить заметность акций Дом.РФ среди институциональных и розничных инвесторов», – заявил гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.

24 августа стало известно, что Мосбиржа начнет расчет индексов акций во все торговые сессии с 26 сентября. Индекс Мосбиржи (IMOEX) и индекс РТС (RTSI), индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, отраслевые индексы и другие индексы с использованием действующих кодов индексов будут рассчитываться во время утренней, вечерней сессий и дополнительной сессии выходного дня.

Банк Дом.РФ 15 и 16 сентября планирует провести сбор заявок на покупку семилетних субординированных облигаций серии СУБ-Т2-5 индикативным объемом 20 млрд руб. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Планируется определять их как сумму доходов за каждый день купонного периода исходя из значений ключевой ставки плюс надбавка размером не выше 400 б. п. Номинал долговых бумаг указан в размере 100 млн руб. 

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