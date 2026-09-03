Дом.РФ соберет заявки на суборды объемом до 20 млрд рублей

12 августа Дом.РФ нарастил объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 с переменным купонным доходом с 20 млрд до 50 млрд руб. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 135 б. п. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Их размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ с добавлением надбавки.