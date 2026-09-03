Дом.РФ соберет заявки на суборды объемом до 20 млрд рублей
Банк Дом.РФ 15 и 16 сентября планирует провести сбор заявок на покупку семилетних субординированных облигаций серии СУБ-Т2-5 индикативным объемом 20 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Планирует определять их как сумму доходов за каждый день купонного периода исходя из значений ключевой ставки плюс надбавка размером не выше 400 б. п. Номинал долговых бумаг указан в размере 100 млн руб. Предусмотрен call-опцион через 5,2 года (по окончании 63-го купонного периода).
Организаторами выступят Дом.РФ, Альфа-банк и Газпромбанк. Кредитная организация запланировала проведение маркет-мейкера для поддержания ликвидности выпуска на вторичных торгах. Техразмещение запланировано на 18 сентября.
31 августа ВТБ и Дом.РФ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством на 10,2 млрд руб. со ставкой купона в 15,85% годовых. Сделка стала 14-й по счету в рамках секьюритизации портфеля ВТБ по программе Дом.РФ. Выпуск обеспечен рыночными ипотечными кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ.
12 августа Дом.РФ нарастил объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 с переменным купонным доходом с 20 млрд до 50 млрд руб. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 135 б. п. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Их размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ с добавлением надбавки.