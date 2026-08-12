Дом.РФ увеличил объем размещения флоатера с 20 млрд до 50 млрд рублей
При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 135 б. п. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Их размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ с добавлением надбавки.
Сбор заявок прошел 12 августа. Техническое размещение запланировано на 14 августа. Организаторами выступают сам Дом.РФ и Альфа-банк.
22 июня рейтинговое агентство НКР присвоило акциям Дом.РФ некредитный рейтинг в пять звезд, что соответствует высокому потенциалу роста их стоимости. НКР прогнозирует, что рост чистой прибыли компании замедлится со среднегодовых 37% в 2023–2025 гг. до 27% в 2025–2027 гг. и 21% в 2025–2030 гг. Рентабельность капитала (ROE) группы вырастет до 26% в 2031 г., а затем замедлится до уровня 2025 г. – 22%.
2 августа «Ведомости» писали, что закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Дом.РФ, находящийся под управлением ООО «Дом.РФ управление активами», стал владельцем бизнес-центра «Обсидиан» (10 734 кв. м) в Москве. Сделка была закрыта 4 мая. Продавцом актива выступала сеть сервисных офисов Business Club. Покупка госкомпанией Дом.РФ бизнес-центра стала одной из крупнейших сделок на рынке офисов в этом году.