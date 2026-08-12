Дом.РФ увеличил объем размещения флоатера с 20 млрд до 50 млрд рублей

22 июня рейтинговое агентство НКР присвоило акциям Дом.РФ некредитный рейтинг в пять звезд, что соответствует высокому потенциалу роста их стоимости. НКР прогнозирует, что рост чистой прибыли компании замедлится со среднегодовых 37% в 2023–2025 гг. до 27% в 2025–2027 гг. и 21% в 2025–2030 гг. Рентабельность капитала (ROE) группы вырастет до 26% в 2031 г., а затем замедлится до уровня 2025 г. – 22%.