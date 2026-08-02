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Главная / Недвижимость /

Дом.РФ закрыл сделку по покупке бизнес-центра «Обсидиан» на Ходынском поле

Госкомпания открыла там свою штаб-квартиру
Диана Качур
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Дом.РФ, находящийся под управлением ООО «Дом.РФ управление активами», стал владельцем бизнес-центра «Обсидиан» (10 734 кв. м) на ул. Авиаконструктора Микояна на Ходынском поле. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 4 мая. Продавцом актива выступала сеть сервисных офисов Business Club. В марте этого года газета «Коммерсантъ» сообщала о переговорах между сторонами по этому комплексу, однако тогда представители компаний это не комментировали. В этот раз представитель Business Club данную транзакцию подтвердил, а в Дом.РФ сообщили, что он уже переехал в новый офис.

Детали сделки стороны не раскрывают. По информации старшего директора департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антона Калистратова, в начале года «Обсидиан» экспонировался примерно за 4,8 млрд руб. без учета НДС. С учетом возможного торга Дом.РФ, по его мнению, мог заплатить за этот объект 4,3–4,8 млрд руб. Впрочем, управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский считает, что сумма приобретения была больше – 6–6,5 млрд руб.

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