Дом.РФ закрыл сделку по покупке бизнес-центра «Обсидиан» на Ходынском поле

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Дом.РФ, находящийся под управлением ООО «Дом.РФ управление активами», стал владельцем бизнес-центра «Обсидиан» (10 734 кв. м) на ул. Авиаконструктора Микояна на Ходынском поле. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 4 мая. Продавцом актива выступала сеть сервисных офисов Business Club. В марте этого года газета «Коммерсантъ» сообщала о переговорах между сторонами по этому комплексу, однако тогда представители компаний это не комментировали. В этот раз представитель Business Club данную транзакцию подтвердил, а в Дом.РФ сообщили, что он уже переехал в новый офис.