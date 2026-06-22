НКР присвоило акциям Дом.РФ высший некредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило акциям Дом.РФ некредитный рейтинг в пять звезд, что соответствует высокому потенциалу роста их стоимости. Об этом сообщается на сайте агентства.
Такая оценка основана на данных об общей доходности акций в 51%. Рост потенциала составляет 40% в сравнении с текущей ценой и дивидендной доходности 11% за 2025 г. Сейчас акции Дом.РФ торгуются по 2306 руб. По данным НКР, их стоимость вырастет до 3230 руб.
Дивиденды вырастут с 247 руб. на акцию с выплатой в 2026 г. до 552 руб. в 2030 г. – дивидендная доходность составит 24%.
НКР прогнозирует, что рост чистой прибыли компании замедлится со среднегодовых 37% в 2023–2025 гг. до 27% в 2025–2027 гг. и 21% в 2025–2030 гг. Рентабельность капитала (ROE) группы вырастет до 26% в 2031 г., а затем замедлится до уровня 2025 г. – 22%.
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО в январе – апреле 2026 г. выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 38,7 млрд руб. Рентабельность собственных средств (ROE) достигла 23,8% (+2,2 п. п. к показателю за 12 месяцев 2025 г.). Активы за четыре месяца увеличились на 5% до 6,7 трлн руб.
Программа звездных рейтингов акций – с проставлением от одной до пяти звезд – запущена в июле 2025 г. Рейтинги представляют собой экспертное мнение агентства о справедливой стоимости компаний с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав акционеров, а также об инвестиционной привлекательности бумаг на годовом горизонте.