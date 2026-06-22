Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR73,395-2,7%CNY Бирж.10,88+0,67%IMOEX2 371,33-2,03%RTSI1 017,2-2,03%RGBI116,29-1,02%RGBITR771,39-0,91%
Главная / Инвестиции /

НКР присвоило акциям Дом.РФ высший некредитный рейтинг

Ведомости

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило акциям Дом.РФ некредитный рейтинг в пять звезд, что соответствует высокому потенциалу роста их стоимости. Об этом сообщается на сайте агентства.

Такая оценка основана на данных об общей доходности акций в 51%. Рост потенциала составляет 40% в сравнении с текущей ценой и дивидендной доходности 11% за 2025 г. Сейчас акции Дом.РФ торгуются по 2306 руб. По данным НКР, их стоимость вырастет до 3230 руб.

ЦБ сделает обязательным условием листинга наличие двух звездных рейтингов

Инвестиции / Регулирование

Дивиденды вырастут с 247 руб. на акцию с выплатой в 2026 г. до 552 руб. в 2030 г. – дивидендная доходность составит 24%.

НКР прогнозирует, что рост чистой прибыли компании замедлится со среднегодовых 37% в 2023–2025 гг. до 27% в 2025–2027 гг. и 21% в 2025–2030 гг. Рентабельность капитала (ROE) группы вырастет до 26% в 2031 г., а затем замедлится до уровня 2025 г. – 22%.

Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО в январе – апреле 2026 г. выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 38,7 млрд руб. Рентабельность собственных средств (ROE) достигла 23,8% (+2,2 п. п. к показателю за 12 месяцев 2025 г.). Активы за четыре месяца увеличились на 5% до 6,7 трлн руб.

Программа звездных рейтингов акций – с проставлением от одной до пяти звезд – запущена в июле 2025 г. Рейтинги представляют собой экспертное мнение агентства о справедливой стоимости компаний с учетом качества корпоративного управления, раскрытия информации и защиты прав акционеров, а также об инвестиционной привлекательности бумаг на годовом горизонте.