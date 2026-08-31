ВТБ и Дом.РФ разместили выпуск облигаций на 10,2 млрд рублей
Сделка стала 14-й по счету в рамках секьюритизации портфеля ВТБ по программе Дом.РФ. Выпуск обеспечен рыночными ипотечными кредитами с фиксированной ставкой, выданными ВТБ. В покрытие облигаций включено порядка 4000 таких кредитов, выданных на покупку 188 900 кв. м жилья. Средняя ставка составила 19,53%, дата погашения бумаг – 28 августа 2057 г.
Выпуск полностью раскупили. Банки отметили, что сделка стала важным этапом в возобновлении рыночных размещений ипотечных облигаций. В ВТБ оотметили, что благодаря секьюритизации банк получает дополнительную ликвидность и сможет выдавать ипотеку в большем объеме.
Речь идет об облигациях серии БО-001P-69. Сбор заявок по ним прошел 25 и 26 августа. Техническое размещение проведено 31 августа.
12 августа Дом.РФ нарастил объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 с переменным купонным доходом с 20 млрд до 50 млрд руб. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 135 б. п. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Их размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ с добавлением надбавки.