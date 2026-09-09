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«Совко капитал партнерс» нарастил долю в Совкомбанке за счет акционера

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

МКАО «Совко капитал партнерс» за счет неназванного акционера нарастил долю в Совкомбанке, основным акционером которого является. Об этом сообщила сама кредитная организация на сайте.

Совкомбанк не является стороной сделки и не продавал собственные акции, заявили в компании. Книгу заявок в основном закрыли семь институциональных инвесторов, а «Совко капитал партнерс» участвовал в размещении и увеличил свою долю.

Цену размещения и другие параметры стороны пока не раскрывают, добавили в Совкомбанке.

До сделки «Совко капитал партнерс» принадлежало 57,7% Совкомбанка. Доля собственных выкупленных акций составляла 0,4%. Еще 17,3% – находились в свободном обращении на рынке. Остальные, как указано на сайте банка, не находятся в свободном обращении.

Чистая прибыль ПАО «Совкомбанк» по МФСО за первые шесть месяцев выросла в 2,6 раза год к году и достигла отметки в 45,3 млрд руб. Чистый процентный доход банк нарастил на 70,4% – до 124,7 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) увеличилась до 7,2% с 4,5% годом ранее. Рентабельность капитала (ROE) достигла 21,1%, показав рост в 9,9 п. п. 

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