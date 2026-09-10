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Средний портфель инвесторов старше 50 лет составляет 2,87 млн рублей

Такие данные получили «Сберинвестиции» по итогам исследования
Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средний портфель инвестора старше 50 лет составляет 2,87 млн руб. Такие данные сообщили «Ведомостям» в «Сберинвестициях» по результатам исследования, проведенного в преддверии форума «Настоящее будущее».

Совсем юные инвесторы в возрасте от 14 до 17 лет содержат на брокерских счетах в среднем 18 000 руб. У 18–24-летних в портфеле уже – 104 000 руб., у 25–35-летних – 177 000 руб. У группы 36–50 лет в среднем уже вложено 753 000 руб. Возраст большей части инвесторов находится в диапазоне от 36 до 50 лет. Клиентов моложе 36 лет – 27%. Столько же инвесторов старше 50 лет.

Чем старше инвестор, тем более консервативные инструменты он выбирает, отметили в «Сберинвестициях». У подростков 14–17 лет портфель на 75% состоит из акций, у молодых людей 18–20 лет – на 44%, а у инвесторов 21–24 года – на 26%. Индивидуальные инвестиционный счета (ИИС) также пока остаются инструментом более взрослых инвесторов – 60% открытых ИИС принадлежат клиентам старше 50 лет и еще 25% – группе 36–50 лет. На клиентов до 25 лет приходится менее 1% таких счетов.

С начала года брокерские счета открыли около 16% от числа всех инвесторов. Среди инвесторов 14–17 лет больше половины сделали первые вложения именно в 2026 г.

Больше всего инвесторов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях, а также в Башкирии и Красноярском крае. В топ регионов по числу инвесторов до 24 лет входят Иркутская, Челябинская, Нижегородская области и Алтайский край. Среди инвесторов 25–50 лет – Самарская область и Татарстан, а старше 50 лет – Пермский край и Нижегородская область.

8 июля Мосбиржа сообщила, что вложения частных инвесторов в облигации на Московской бирже превысили сумму в 1,1 трлн руб. по итогам первой половины 2026 г. Показатель вырос на 18% в сравнении с результатом января – июня 2025 г.

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