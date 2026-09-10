Средний портфель инвесторов старше 50 лет составляет 2,87 млн рублей

Средний портфель инвесторов старше 50 лет составляет 2,87 млн рублейТакие данные получили «Сберинвестиции» по итогам исследования
Средний портфель инвестора старше 50 лет составляет 2,87 млн руб. Такие данные сообщили «Ведомостям» в «Сберинвестициях» по результатам исследования, проведенного в преддверии форума «Настоящее будущее».
Совсем юные инвесторы в возрасте от 14 до 17 лет содержат на брокерских счетах в среднем 18 000 руб. У 18–24-летних в портфеле уже – 104 000 руб., у 25–35-летних – 177 000 руб. У группы 36–50 лет в среднем уже вложено 753 000 руб. Возраст большей части инвесторов находится в диапазоне от 36 до 50 лет. Клиентов моложе 36 лет – 27%. Столько же инвесторов старше 50 лет.
Чем старше инвестор, тем более консервативные инструменты он выбирает, отметили в «Сберинвестициях». У подростков 14–17 лет портфель на 75% состоит из акций, у молодых людей 18–20 лет – на 44%, а у инвесторов 21–24 года – на 26%. Индивидуальные инвестиционный счета (ИИС) также пока остаются инструментом более взрослых инвесторов – 60% открытых ИИС принадлежат клиентам старше 50 лет и еще 25% – группе 36–50 лет. На клиентов до 25 лет приходится менее 1% таких счетов.
С начала года брокерские счета открыли около 16% от числа всех инвесторов. Среди инвесторов 14–17 лет больше половины сделали первые вложения именно в 2026 г.
Больше всего инвесторов в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях, а также в Башкирии и Красноярском крае. В топ регионов по числу инвесторов до 24 лет входят Иркутская, Челябинская, Нижегородская области и Алтайский край. Среди инвесторов 25–50 лет – Самарская область и Татарстан, а старше 50 лет – Пермский край и Нижегородская область.
8 июля Мосбиржа сообщила, что вложения частных инвесторов в облигации на Московской бирже превысили сумму в 1,1 трлн руб. по итогам первой половины 2026 г. Показатель вырос на 18% в сравнении с результатом января – июня 2025 г.