Средний портфель инвесторов старше 50 лет составляет 2,87 млн рублей

Чем старше инвестор, тем более консервативные инструменты он выбирает, отметили в «Сберинвестициях». У подростков 14–17 лет портфель на 75% состоит из акций, у молодых людей 18–20 лет – на 44%, а у инвесторов 21–24 года – на 26%. Индивидуальные инвестиционный счета (ИИС) также пока остаются инструментом более взрослых инвесторов – 60% открытых ИИС принадлежат клиентам старше 50 лет и еще 25% – группе 36–50 лет. На клиентов до 25 лет приходится менее 1% таких счетов.