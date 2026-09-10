Оборот участников конкурса «Лучший частный инвестор» достиг 3,5 трлн рублей
Общий оборот участников конкурса «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ) достиг рекордных 3,5 трлн руб. На срочный рынок пришлось 3,1 трлн руб., на фондовый – 417 млрд руб., на рынок драгметаллов – 7,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
В конкурсе участвуют более 34 000 человек. С момента старта ЛЧИ-2026 они заключили более 37,4 млн сделок. Суммарные активы участников превысили 36 млрд руб., что Мосбиржа назвала абсолютным рекордом за всю историю ЛЧИ. Регистрация на конкурс при этом закроется только 17 декабря.
В ЛЧИ-2026 действуют три лиги в зависимости от размера стартового портфеля. С объемом до 100 000 руб. инвестор может претендовать на место в «Бронзовой» лиге. В «Серебряную» входят с портфелем в 100 000–500 000 руб., а в «Золотую» – с портфелем выше 500 000 руб. Наибольшее число участников в «Бронзовой» лиге – 29 070 трейдеров, в «Серебряной» – 2460, в «Золотой» – 1830 человек. Средний стартовый портфель участника составил 1,1 млн руб.
Мосбиржа проводит конкурс «Лучший частный инвестор» для популяризации культуры инвестирования и повышения финансовой и инвестиционной грамотности. Призы за первое место в каждой лиге составят 1 млн, 1,5 млн и 3 млн руб. соответственно.
Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в июле 2026 г. составили 142,9 млрд руб. Вложения частных инвесторов в акции выросли в 1,9 раза год к году до 25,1 млрд руб. Общий объем инвестиций в ценные бумаги составил 142,9 млрд руб., из них в облигации – 100,9 млрд руб., в ПИФы – 16,8 млрд руб. (+9,8% к июлю 2025 г.).