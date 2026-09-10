Оборот участников конкурса «Лучший частный инвестор» достиг 3,5 трлн рублей

В ЛЧИ-2026 действуют три лиги в зависимости от размера стартового портфеля. С объемом до 100 000 руб. инвестор может претендовать на место в «Бронзовой» лиге. В «Серебряную» входят с портфелем в 100 000–500 000 руб., а в «Золотую» – с портфелем выше 500 000 руб. Наибольшее число участников в «Бронзовой» лиге – 29 070 трейдеров, в «Серебряной» – 2460, в «Золотой» – 1830 человек. Средний стартовый портфель участника составил 1,1 млн руб.