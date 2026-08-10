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Главная / Инвестиции /

Вложения частных инвесторов в акции на Мосбирже выросли почти вдвое

Ведомости

Инвестиции физических лиц в ценные бумаги на фондовом рынке Мосбиржи в июле 2026 г. составили 142,9 млрд руб. Об этом площадка сообщила в пресс-релизе.

Там уточнили, что вложения частных инвесторов в акции выросли в 1,9 раза год к году до 25,1 млрд руб. Общий объем инвестиций в ценные бумаги составил 142,9 млрд руб., из них в облигации – 100,9 млрд руб., в ПИФы – 16,8 млрд руб. (+9,8% к июлю 2025 г.).

  • Число частных инвесторов составило 42,2 млн (+343 500 за месяц), торговали 3,1 млн человек.

  • Доля физлиц в обороте акций составила 63,3%, облигаций – 14,5%, на срочном рынке – 50,9%.

  • Количество ИИС составило 6,4 млн, оборот – 340,4 млрд руб. Лидеры по ИИС – Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее, 9 августа, Банк России обновил правила допуска ценных бумаг к организованным торгам. Вводятся минимальный объем IPO, привязка free-float к капиталу эмитента, обязательное привлечение двух независимых аналитиков до размещения и двух рейтинговых агентств после.

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