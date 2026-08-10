Вложения частных инвесторов в акции на Мосбирже выросли почти вдвое

Там уточнили, что вложения частных инвесторов в акции выросли в 1,9 раза год к году до 25,1 млрд руб. Общий объем инвестиций в ценные бумаги составил 142,9 млрд руб., из них в облигации – 100,9 млрд руб., в ПИФы – 16,8 млрд руб. (+9,8% к июлю 2025 г.).